Кіт-знаменитість ліг на полицю у супермаркеті й спричинив фурор у мережі (фото)
Один з користувачів мережі опублікував фото кота, який спав на торговельному прилавку супермаркету.
Дописники одразу зазначили, що він зустрів справжню зірку - кота Манго, у якого є своя група у Facebook. Вона нараховує майже 20 тисяч його прихильників.
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"Ось кіт на продаж у Tesco (назва супермаркету - Ред.) за 10 фунтів", — підписав фото користувач.
Пост швидко став вірусним і набрав понад 40 тис. лайків. "Це Манго! Він живе в Tesco у Тівертоні", - повідомили коментатори автору фото з котом на прилавку супермаркету.
Варто зазначити, що Манго раніше хотіли виселити з Tesco з міркувань санітарної безпеки, однак через наполегливих фанатів тварини коту дозволили повернутися.
Раніше користувачі мережі звернули увагу на кота Локі, якого заочно визнають "найбільш злісним" у світі.