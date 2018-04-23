Кіт-знаменитість ліг на полицю у супермаркеті й спричинив фурор у мережі (фото)

Кіт-знаменитість приліг в оточенні засобів побутової хімії.

Один з користувачів мережі опублікував фото кота, який спав на торговельному прилавку супермаркету.

Дописники одразу зазначили, що він зустрів справжню зірку - кота Манго, у якого є своя група у Facebook. Вона нараховує майже 20 тисяч його прихильників.

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"Ось кіт на продаж у Tesco (назва супермаркету - Ред.) за 10 фунтів", — підписав фото користувач.

Пост швидко став вірусним і набрав понад 40 тис. лайків. "Це Манго! Він живе в Tesco у Тівертоні", - повідомили коментатори автору фото з котом на прилавку супермаркету.

Варто зазначити, що Манго раніше хотіли виселити з Tesco з міркувань санітарної безпеки, однак через наполегливих фанатів тварини коту дозволили повернутися.

Раніше користувачі мережі звернули увагу на кота Локі, якого заочно визнають "найбільш злісним" у світі.