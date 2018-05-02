Труднощі перекладу або обмовка за Фрейдом: Макрон назвав дружину австралійського прем'єра "дуже смачною"

Макрон в кінці свого виступу дякував Тернбуллу за гостинність.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав «смачною» дружину прем'єр-міністра Австралії Малькольма Тернбулла.

Про це він сказав під час спільної прес-конференції в Сіднеї, передає ABC News.

Глава держави наприкінці виступу дякував Тернбуллу за гостинність. «Хочу подякувати вам за привітний прийом, спасибі вам і вашій смачній дружині», — заявив Макрон.

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Як зазначає ABC News, в соцмережах посміялися над заявою президента. Деякі користувачі вважають, що він спробував пожартувати. Однак більшість зійшлися на думці, що глава держави використовував слово delicious за аналогією з французьким délicieux, яке в тому числі перекладається як «чудовий». Англійське слово також може використовуватися в цьому значенні, проте зазвичай означає саме «дуже смачний».

24 квітня президент США Дональд Трамп розповів про особливі відносини з Еммануелем Макроном і змахнув з його плеча лупу.