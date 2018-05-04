В честь дня «Зоряних воєн» із лондонського аеропорту відкрилися рейси на Татуїн та Зірку смерті

У лондонському аеропорту Хітроу з'явилося електронне табло з інформацією про рейси на планету Татуїн, Зірку смерті та інші напрямки зі всесвіту «Зоряних воєн».

4 травня вважається неофіційним днем «Зоряних воєн». В честь цього дня в лондонському аеропорту Хітроу з'явилося електронне табло з інформацією про рейси на планету Татуїн, Зірку смерті та інші напрямки зі всесвіту «Зоряних воєн».

Про це пише "Медуза".

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Деякі рейси супроводжують коментарі: рейс до планети Хот затриманий — прибирання снігу на злітній смузі (поверхня планети — одна суцільна кірка льоду), на планету Джакку не вийде дістатися через піщаний шторм, а на планеті Кашиик варто чекати додаткового огляду, якщо у вас з собою арбалет.

Як повідомляв УНІАН, раніше в мережі з'явився новий трейлер фільму «Соло. Зоряні війни: Історії».

Картина розповість про молодість контрабандиста Хана Соло. У стрічці покажуть його пригоди з напарником Чубаккою, який, судячи по трейлеру, опиниться на грані смерті.