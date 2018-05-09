На "параді" в "ДНР" стався конфуз (фото, відео)
14:06, 09 травня 2018Курйози
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9 травня в окупованому Донецьку на "параді" проросійських окупантів стався кумедний казус.
У мережі обговорюють появу собаки на "параді" в Донецьку / Скріншот
9 травня, в День перемоги, на "параді" в самопроголошеній "Донецькій народній республіці" стався конфуз.
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Під час "параду" терористів так званий "міністр оборони "ДНР" Володимир Кононов віддавав честь бойовикам. У цей час на дорогу вибіг собака.
У мережі звернули увагу на раптову появу тварини і зазначили, що з ракурсу, з якого велася трансляція, видно, ніби "міністр"-терорист віддає честь собаці.
"Це душа "Гіві", "Парад свинособак", "Упізнав родича", - пишуть у коментарях під відео.
Гыыы) Собака за "царем" бігає на "параді" в Донецьку))— hochu#domoy (@rjpthjuvjq) May 9, 2018
Хто проґавив?)) pic.twitter.com/jIz0wIUsBu
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