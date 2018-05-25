Славко Бобуленський: у мережі показали "ідеального кандидата" у президенти України (фото)

Користувачі в коментарях запропонували також свої варіанти "ідеального кандидата" на вибори.

Ідеальний кандидат у президенти України має бути схожим одночасно на співака Іво Бобула, лідера гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука та шоумена Володимира Зеленського.

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Відповідний "мікс" в одному образі показав журналіст Богдан Буткевич на своїй сторінці у Facebook.

"Що буде, якщо об'єднати Іво Бобула, Славка Вакарчука та Володимира Зеленського? Буде ідеальний український кандидат у президенти – Славко Бобуленський!", – написав він.

Раніше народний артист України Іво Бобул приголомшив фанів заявою про намір балотуватися на посаду президента наступного року.