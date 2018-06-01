Друг Бабченка розповів про курйоз через його "вбивство"

Історія товариша Бабченка повеселила користувачів мережі.

Друг Аркадія Бабченка Юрій Мацарський потрапив у курйозну ситуацію через інсценоване вбивство.

Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook. За словами Мацарського, на наступний день після "вбивства" Бабченко вирушив до школи на лінійку до доньки.

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"Класна керівниця схопила мене за руку і почала розповідати про прогалини у вихованні малої. - Лається, - каже. - Так уміло, що я аж рот відкрила. Тут я згадую, як віртуозно лаявся "небіжчик" й у мене ллються сльози. Стою навпроти вчительки і натурально реву. Класна зупиняється на півслові, дивиться на мене і кидається втішати: - Але в іншому - прекрасна дівчинка, розумна, симпатична. Ну, лається трохи іноді, що ж ви так переймаєтеся?", - йдеться у його повідомленні.

Раніше користувачі соцмереж почали жартувати про «воскресіння» журналіста Аркадія Бабченка.