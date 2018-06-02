"Бомж-алкаш": в мережі висміяли свіже фото любителя "русского міра" Олега Царьова

Користувачів здивував неохайний вигляд Царьова, який до того ж, на думку коментаторів, має неабиякі проблеми з алкоголем.

Царьов переключився з бабусь на дідусів pic.twitter.com/2LexNHQ8zC — Рогозін на орбіті (@LyapunovS) June 1, 2018

Свіжа фотографія колишнього народного депутата від Партії регіонів Олега Царьова викликала подив користувачів мережі і стала приводом для жартів.

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Користувачів здивував неохайний вигляд Царьова, який до того ж, на думку коментаторів, має неабиякі проблеми з алкоголем.

"Схоже, дядько п'є, що не в себе. А взагалі-то він - спікер парламенту Новоросії, якщо хто забув", - пишуть користувачі. - "Бомжі якісь", "У всі тяжкі... Він вступив в елітні війська", "Де в аптеці купити антивош?", "Дочекалися. Але треба віддати належне - довго протягнув", "Який з двох алкашів Царьов?".

"А що сталося з ним? Він же начебто качок на всіх фото", - здивувалися коментатори.

Як повідомляв УНІАН, раніше в мережі висміяли ватажка "ДНР" з українськими цигарками.