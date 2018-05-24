У мережі висміяли ватажка "ДНР" з українськими сигаретами (фото, відео)

13:39, 24 травня 2018
Курйози
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Захарченко курить українські сигарети / фото twitter.com/olarhat

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"Фото з інноваційного форуму! Шах і мат, хунто! Шахти на Донбасі тепер будуть віртуальні. Будуть майнить криптоуголь. А ось сигаретки у вождя поки з України. Такі інноваційні справи в Донецьку тудей", – йдеться у повідомленні OLARHAT в Twitter.

На опублікованих фото видно, що на пачці сигарет, яку тримає ватажок терористів Захарченко, написано "Куріння вбиває".

Деяких користувачів мережі побачене наштовхнуло на аналогії з епізодом з радянського серіалу "Сімнадцять миттєвостей весни".

"Це була ДРГ", "А куріння точно вбиває", "Ну він же не л*х останній курити російську х**ню", - жартують користувачі в коментарях.

Раніше ватажок "ДНР" Олександр Захарченко та "міністр доходів і зборів "ДНР" Олександр Тимофєєв розсмішили мережі новими фото.

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Теги: #ДНР#захарченко