У мережі висміяли ватажка "ДНР" з українськими сигаретами (фото, відео)
Ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко курить сигарети українського виробництва.
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"Фото з інноваційного форуму! Шах і мат, хунто! Шахти на Донбасі тепер будуть віртуальні. Будуть майнить криптоуголь. А ось сигаретки у вождя поки з України. Такі інноваційні справи в Донецьку тудей", – йдеться у повідомленні OLARHAT в Twitter.
На опублікованих фото видно, що на пачці сигарет, яку тримає ватажок терористів Захарченко, написано "Куріння вбиває".
Деяких користувачів мережі побачене наштовхнуло на аналогії з епізодом з радянського серіалу "Сімнадцять миттєвостей весни".
"Це була ДРГ", "А куріння точно вбиває", "Ну він же не л*х останній курити російську х**ню", - жартують користувачі в коментарях.
Фото з інноваційного форуму! Шах і мат, хунто! Шахти в Донбасі тепер будуть віртуальні. Будуть майніті криптовугілля. А від сігарєтки у вождя поки з України. Такі інноваційні справи в Донецьку тудей. pic.twitter.com/H8eTkBbZHA— OLARHAT (@olarhat) May 23, 2018
Раніше ватажок "ДНР" Олександр Захарченко та "міністр доходів і зборів "ДНР" Олександр Тимофєєв розсмішили мережі новими фото.