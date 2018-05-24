У мережі висміяли ватажка "ДНР" з українськими сигаретами (фото, відео)

На фото видно, що на пачці сигарет, яку тримає терорист Захарченко, написано "Куріння вбиває".

Ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко курить сигарети українського виробництва.

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"Фото з інноваційного форуму! Шах і мат, хунто! Шахти на Донбасі тепер будуть віртуальні. Будуть майнить криптоуголь. А ось сигаретки у вождя поки з України. Такі інноваційні справи в Донецьку тудей", – йдеться у повідомленні OLARHAT в Twitter.

На опублікованих фото видно, що на пачці сигарет, яку тримає ватажок терористів Захарченко, написано "Куріння вбиває".

Деяких користувачів мережі побачене наштовхнуло на аналогії з епізодом з радянського серіалу "Сімнадцять миттєвостей весни".

"Це була ДРГ", "А куріння точно вбиває", "Ну він же не л*х останній курити російську х**ню", - жартують користувачі в коментарях.

Фото з інноваційного форуму! Шах і мат, хунто! Шахти в Донбасі тепер будуть віртуальні. Будуть майніті криптовугілля. А від сігарєтки у вождя поки з України. Такі інноваційні справи в Донецьку тудей. pic.twitter.com/H8eTkBbZHA — OLARHAT (@olarhat) May 23, 2018

Раніше ватажок "ДНР" Олександр Захарченко та "міністр доходів і зборів "ДНР" Олександр Тимофєєв розсмішили мережі новими фото.