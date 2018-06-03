"Мой друг лучше всех играет труп": блогер випустив пісню про Бабченка (відео)

13:55, 03 червня 2018
Курйози
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Процишин порадував аудиторію, замінивши слово "блюз" словом "труп" / Кадр з відео Богдана Процишина

Відомий український блогер Богдан Процишин записав кавер на пісню групи "Машина времени" - замість "мой друг лучше всех играет блюз" він заспівав "мой друг лучше всех играет труп". Таким чином він відреагував на спецоперацію СБУ в Києві з інсценуванням вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

"Хайпуємо! Сьогодні ми з тобою хайпуємо", - написав Процишин у пості з новою піснею. "Таке блюзнірство, але так атмосферно", - говориться в одному з коментарів.

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Як повідомляв УНІАН, українські спецслужби запобігли замаху на російського опозиційного журналіста Бабченка, який проживає у Києві, і провели 29 травня спецоперацію по інсценування його вбивства. За даними СБУ, для вбивства Бабченко російські спецслужби завербували українця, який отримав 40 тис. доларів за організацію злочину.

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Новина в сюжеті: "Вбивство" у Києві Аркадія Бабченка
Теги: #Аркадій Бабченко