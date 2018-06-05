"Зник з пошуку": чергова загадка з ростом Путіна спантеличила користувачів

Пошуковик Google справно видає інформацію про зріст політиків, але зріст Путіна на першій сторінці пошуку дізнатися не вдається.

Google видалив з видачі інформацію про зріст Путіна.

Як відзначають користувачі сервісу, пошуковик справно видає інформацію про зріст Медведєва, Обами, Меркель та інших політиків, проте зріст чинного президента Російської Федерації ніби хочуть приховати.

Наприклад, сторінка з запитом "зріст Лаврова" виглядає так:

А ось сторінка з зростом Медведєва:

Однак при запиті про зріст Володимира Путіна, пошуковик інформацію не видає:

Як повідомляв УНІАН, у мережі висміяли зріст Путіна. На спільному фото з Еммануелем Макроном низькорослий глава РФ Володимир Путін раптом став таким же високим, як і президент Франції.