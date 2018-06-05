"Зник з пошуку": чергова загадка з ростом Путіна спантеличила користувачів

13:27, 05 червня 2018
Курйози
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Володимир Путін / REUTERS

Як відзначають користувачі сервісу, пошуковик справно видає інформацію про зріст Медведєва, Обами, Меркель та інших політиків, проте зріст чинного президента Російської Федерації ніби хочуть приховати.

Наприклад, сторінка з запитом "зріст Лаврова" виглядає так:

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А ось сторінка з зростом Медведєва:

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Однак при запиті про зріст Володимира Путіна, пошуковик інформацію не видає:

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Як повідомляв УНІАН, у мережі висміяли зріст Путіна. На спільному фото з Еммануелем Макроном низькорослий глава РФ Володимир Путін раптом став таким же високим, як і президент Франції.

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Теги: #Путін