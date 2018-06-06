У Києві з'явилася реклама про те, що використання контрацептивів вигідніше за народження дітей
16:36, 06 червня 2018Курйози
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Один із виробників контрацептивів вирішив апелювати не до насолоди від користування продуктом, а до вигідності.
Реклама натякає на те, що діти б'ють по кишені / Фото УНІАН
У Києві з'явилася реклама, яка мотивує користуватися презервативами. Її автори використали заяложену тезу про те, що догляд за дитиною більш витратний, ніж захищений секс.
Реклама натякає на те, що діти б'ють по кишені / Фото з соцмереж
Тим не менше, реклама викликала реакцію у аудиторії - користувачі українського сегменту Facebook публікують фото з нею та обговорюють її.
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