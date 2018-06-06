У Києві з'явилася реклама про те, що використання контрацептивів вигідніше за народження дітей

Один із виробників контрацептивів вирішив апелювати не до насолоди від користування продуктом, а до вигідності.

У Києві з'явилася реклама, яка мотивує користуватися презервативами. Її автори використали заяложену тезу про те, що догляд за дитиною більш витратний, ніж захищений секс.

Тим не менше, реклама викликала реакцію у аудиторії - користувачі українського сегменту Facebook публікують фото з нею та обговорюють її.

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Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Австралії пропав 12-річний хлопчик, його знайшли у чотиризірковому готелі на Балі з маминою кредиткою.