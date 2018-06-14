"Бронежилетом причавило": у мережі висміяли фото Путіна

Як пишуть журналісти, фото російського президента, напевно, стане мемом.

У мережі висміяли фото Володимира Путіна, зроблене під час концерту до відкриття ЧС з футболу у Росії.

Користувачів дуже спантеличив його задоволений вигляд. Водночас, деякі припускають, що глава країни-агресора просто замерз.

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"Фото, яке, напевно, стане мемом. Задоволений (або замерзлий) Путін на концерті до відкриття ЧС з футболу", - пише телеканал "Дождь" у своєму Twitter.

"Його бронежилетом причавило", "Як на мене, так він ні на замерзлого, ні на задоволеного не схожий. Що під себе сходив - схоже. Що радісно замерз - ні", "З таким обличчям у мене діти на горщику сидять", - пишуть коментатори під фото.

Як повідомляв УНІАН, раніше популярний німецький журнал Der Spiegel помістив на свою обкладинку главу РФ Володимира Путіна з посинілою шкірою.