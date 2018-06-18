Коментатор російського Першого каналу порушив табу на згадування Навального

"Я опинився на "Першому каналі". Ну майже", - написав Навальний.

Коментатори Першого каналу в ході обговорення матчу чемпіонату світу з футболу між збірними Німеччини та Мексики у прямому ефірі назвали прізвище опозиціонера Олексія Навального.

В ході трансляції матчу журналіст Кирило Дементьєв сказав, що гравцям збірної Німеччини необхідно "показувати навальний футбол". У відповідь інший коментатор, колишній тренер збірної Росії Леонід Слуцький пожартував: "Навальний грає в футбол? Цікаво було б глянути". Після цього моменту в ефірі повисла незручна пауза.

«Навальний грає в футбол? Цікаво було б глянути!» pic.twitter.com/B3VcJ3gOc4 — Anna Bo (@ann_bo_) June 17, 2018

У Росії діє негласне правило: журналістам не можна згадувати опозиційного політика в ефірі федеральних каналів, або можна розповідати про Навального тільки в негативному ключі.

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"Той момент, коли цензура впала, і я опинився на "Першому каналі". Ну майже", – написав Навальний у своєму Twitter.

Користувач Алекс Дмитрієв повідомив в Facebook, що діалог про "навальний футбол" вирізали з запису трансляції на сайті "Першого каналу". Тим не менш, запис потрапив в інтернет, і його бурхливо обговорюють в інтернеті.

Як повідомляв УНІАН, раніше Навальний заявив, що частину коштів на Чемпіонат світу з футболу вкрали друзі Путіна