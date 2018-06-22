В США величезний ведмідь заліз у автівку і застряг усередині (відео)

11:47, 22 червня 2018
Курйози
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Після звільнення ведмідь одразу чкурнув геть / Скріншот відео ТСН

Як йдеться в сюжеті ТСН, машину непроханий гість неабияк понівечив, але вибратися самостійно не зміг.

Поліцейський вирішив вибити одне з вікон й одразу відскочив на безпечну дистанцію. Тоді вже звір знову опинився на волі і одразу чкурнув геть.

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Теги: #Каліфорнія#ведмідь