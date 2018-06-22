В США величезний ведмідь заліз у автівку і застряг усередині (відео)

Поліцейський вирішив вибити одне з вікон й одразу відскочив на безпечну дистанцію.

У Каліфорнії величезний ведмідь заліз в автомобіль та застряг усередині.

Як йдеться в сюжеті ТСН, машину непроханий гість неабияк понівечив, але вибратися самостійно не зміг.

Поліцейський вирішив вибити одне з вікон й одразу відскочив на безпечну дистанцію. Тоді вже звір знову опинився на волі і одразу чкурнув геть.