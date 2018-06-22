В США величезний ведмідь заліз у автівку і застряг усередині (відео)
11:47, 22 червня 2018Курйози
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Поліцейський вирішив вибити одне з вікон й одразу відскочив на безпечну дистанцію.
Після звільнення ведмідь одразу чкурнув геть / Скріншот відео ТСН
У Каліфорнії величезний ведмідь заліз в автомобіль та застряг усередині.
Як йдеться в сюжеті ТСН, машину непроханий гість неабияк понівечив, але вибратися самостійно не зміг.
Поліцейський вирішив вибити одне з вікон й одразу відскочив на безпечну дистанцію. Тоді вже звір знову опинився на волі і одразу чкурнув геть.
У Каліфорнії величезний ведмідь заліз в автомобіль та застряг усередині
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