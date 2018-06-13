Клишоногий освіжився: ведмідь шубовснув до басейну, щоб врятуватися від спеки (відео)

10:03, 13 червня 2018
Курйози
4133 0

Читайте такожУ Росії ведмідь прокинувся й одразу впав в апатію (фото)

Дикий гість діловито підійшов до басейну, акуратно зліз в нього і почав шувбовсатися у воді.

Зараз у Пасадені - спека за 30 градусів. Очевидно, ведмедю просто захотілось освіжитися.

Раніше житель американського села Бойн-Фоллз, штат Мічиган, побив чорного ведмедя, який напав на його собаку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #ведмідь#спека#басейн