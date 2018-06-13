Клишоногий освіжився: ведмідь шубовснув до басейну, щоб врятуватися від спеки (відео)

Тварина пішла на пошуки прохолоди - дикий гість вирішив залізти до басейну приватного будинку.

Мешканці міста Пасадена, що у південному штаті Каліфорнія, зафільмували, як до їхнього басейну біля будинку навідався клишоногий.

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Дикий гість діловито підійшов до басейну, акуратно зліз в нього і почав шувбовсатися у воді.

Зараз у Пасадені - спека за 30 градусів. Очевидно, ведмедю просто захотілось освіжитися.

Раніше житель американського села Бойн-Фоллз, штат Мічиган, побив чорного ведмедя, який напав на його собаку.