Нардепа застукали у Раді за цікавим заняттям: шукав свого колегу в Google (фото)
19:14, 26 червня 2018Курйози
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Депутати групи "Воля народу" шукають один одного у Google.
Депутат шукав свого колегу у Google / фото Інформатор
Нардеп від "Волі народу" Олександр Супруненко на засіданні Ради шукав у Google інформацію про свого колегу.
Так, фотограф "Інформатора" спіймав момент, як народний обранець набирає у пошуку ім’я, прізвище і по-батькові свого колеги з депутатської групи "Воля народу" Олександра Пономарьова.
На іншому знімку видно, як депутат читає у Вікіпедії біографію парламентського "одногрупника".
фото Інформатор
Раніше фотограф Богдан Бортаков "спіймав" момент, як народний депутат Володимир Литвин лайкає свої дописи у соціальній мережі Facebook з "лівої" сторінки.
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