Нардепа застукали у Раді за цікавим заняттям: шукав свого колегу в Google (фото)

Депутати групи "Воля народу" шукають один одного у Google.

Нардеп від "Волі народу" Олександр Супруненко на засіданні Ради шукав у Google інформацію про свого колегу.

Так, фотограф "Інформатора" спіймав момент, як народний обранець набирає у пошуку ім’я, прізвище і по-батькові свого колеги з депутатської групи "Воля народу" Олександра Пономарьова.

На іншому знімку видно, як депутат читає у Вікіпедії біографію парламентського "одногрупника".

Раніше фотограф Богдан Бортаков "спіймав" момент, як народний депутат Володимир Литвин лайкає свої дописи у соціальній мережі Facebook з "лівої" сторінки.