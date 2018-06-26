Нардепа застукали у Раді за цікавим заняттям: шукав свого колегу в Google (фото)

19:14, 26 червня 2018
Курйози
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Депутат шукав свого колегу у Google / фото Інформатор

Так, фотограф "Інформатора" спіймав момент, як народний обранець набирає у пошуку ім’я, прізвище і по-батькові свого колеги з депутатської групи "Воля народу" Олександра Пономарьова.

На іншому знімку видно, як депутат читає у Вікіпедії біографію парламентського "одногрупника".

фото Інформатор

Раніше фотограф Богдан Бортаков "спіймав" момент, як народний депутат Володимир Литвин лайкає свої дописи у соціальній мережі Facebook з "лівої" сторінки.

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Теги: #Рада#Google#фотограф