"Не можемо працювати у збиток": мурманські повії підвищують ціни через падіння рубля

Ескорт-салони Мурманська підвищують ціни на послуги через падіння курсу рубля, не виключають, що ціни будуть прив'язані до долара.

Як повідомили кореспонденту агентства FlashNord в ескорт-салоні «Мадлен», якщо раніше вартість двох годин часу зі співробітницею салону становила від 3 до 7 тис. рублів, то "зараз через різке коливання курсу рубля доведеться збільшити вартість послуг на 30-40%, надалі хочемо прив'язатися до долара".

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В ескорт-салоні «Світ інтиму у Мурманську» також не виключили підвищення вартості послуг. «Поки намагаємося зберегти ціни колишніми, але життя дорожчає, і дівчатка не можуть працювати собі у збиток», - сказала співрозмовниця агентства.

У вівторок курс долара в ході торгів на Московській біржі знову підскочив до 53 рублів, євро - майже до 66 рублів. Як відзначають аналітики, курси продовжують залишатися дуже волатильними.