Він поплив: у Росії поховали рубль
21:33, 06 грудня 2014Курйози
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На Невському проспекті в Петербурзі відбулася акція, присвячена стрімкому падінню рубля
Активісти поховали рубль / dp.ru
Організатором акції став рух "Весна", повідомляє Діловий Петербург.
В акції брало участь 6 активістів. Рубль у труні пронесли частини Невського проспекту до Садової вулиці і біля Троїцького мосту опустили в Неву.
Читайте такожБанк Росії заради підтримки рубля перед виступом Путіна продав майже $2 мільярди"Він поплив",- сказали в прес-службі "Весни".
"Ми хотіли звернути увагу на різке падіння рубля, яке, на нашу думку, є результатом політики російської влади", - сказав представник руху.
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