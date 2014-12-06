Він поплив: у Росії поховали рубль

21:33, 06 грудня 2014
Курйози
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На Невському проспекті в Петербурзі відбулася акція, присвячена стрімкому падінню рубля

Активісти поховали рубль

Організатором акції став рух "Весна", повідомляє Діловий Петербург.

В акції брало участь 6 активістів. Рубль у труні пронесли частини Невського проспекту до Садової вулиці і біля Троїцького мосту опустили в Неву.

Читайте такожБанк Росії заради підтримки рубля перед виступом Путіна продав майже $2 мільярди"Він поплив",- сказали в прес-службі "Весни".

"Ми хотіли звернути увагу на різке падіння рубля, яке, на нашу думку, є результатом політики російської влади", - сказав представник руху.

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