"Кремлівські лабутени": в мережі висміяли підбори Путіна на зустрічі з Трампом (фото)

Путін пішов на хитрість через те, що зріст Трампа - 190 см.

У мережі висміяли "спецвзуття" президента Росії Володимира Путіна під час його зустрічі з главою США Дональдом Трампом.

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Обговорення користувачів мережі розгорілося під постом Sandro-Слава Україні в Twitter. "На зустріч з Трампом у Гельсінкі кремлівська шмакодявка одягла туфлі із найвищими підборами... Хочеться постати перед Трампом не ліліпутом, а соліднішим", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що навіть дані офіційних джерел про зріст Путіна різняться: за одними, він дорівнює 170 сантиметрів, за іншими - 167 і навіть 162.

Раніше журналістам вдалося наживо розгледіти високі підбори, на яких ходить російський президент Володимир Путін. Це відбулося в Палаці Незалежності в Мінську, де свого колегу зустрічав білоруський лідер Олександр Лукашенко.