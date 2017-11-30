"Приблизно 8-10 см": Путін приїхав до Лукашенка на високих підборах (відео)

Журналістам нарешті вдалося наживо розгледіти високі підбори, на яких ходить російський президент Володимир Путін. Це відбулося в Палаці Незалежності в Мінську, де свого колегу зустрічав білоруський лідер Олександр Лукашенко.

Так вийшло, що представників ЗМІ цього разу розмістили по боках від червоної килимової доріжки, якою глави держав, що беруть участь у саміті Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), входили в будівлю, передає by24.org.

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"Путін йшов килимовою доріжкою дивною ходою і з явними труднощами, які не можна списати навіть на 65-річний вік політика. Причина того стає зрозумілою, якщо подивитися на ноги: на російському лідеру були черевики, висота підборів яких становила приблизно 8-10 сантиметрів", - йдеться у повідомленні видання.

Зазначимо, що навіть дані офіційних джерел про зріст Путіна різняться: за одними, він дорівнює 170 сантиметрів, за іншими - 167 і навіть 162.

За даними "Вікіпедії", зріст Лукашенка - 182 сантиметри, а сам білоруський президент в одному зі своїх інтерв'ю колись й взагалі заявив про 190.

Володимир Путін прибув у Палац Незалежності: У Мінську починається саміт ОДКБ з участю президентів шести країн pic.twitter.com/xUZ57qXvCC — Дмитро Смирнов (@dimsmirnov175) November 30, 2017

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін після завершення переговорів у Сочі впустив стілець президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.