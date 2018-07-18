"Путіна" в США посадили на бика, заліпленого десятками різнобарвних фалоімітаторів (фото)

11:42, 18 липня 2018
Курйози
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Інцидент стався з однією з найбільш знаменитих статуй Нью-Йорка / Daily Star

Відповідні фото опублікувало видання Daily Star.

Daily Star
Daily Star

Журналісти припустили, що цей "перфоманс" відсилає до фотографії президента Росії Володимира Путіна, на якій він зображений без сорочки верхи на коні.

Видання зазначає, що інцидент стався після зустрічі Путіна з президентом США Дональдом Трампом, за яку останнього розкритикувало багато світових ЗМІ.

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Теги: #США#Путін