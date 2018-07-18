"Путіна" в США посадили на бика, заліпленого десятками різнобарвних фалоімітаторів (фото)
11:42, 18 липня 2018Курйози
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Журналісти припустили, що цей "перфоманс" відсилає до фотографії президента Росії Володимира Путіна, на якій він зображений без сорочки верхи на коні.
Інцидент стався з однією з найбільш знаменитих статуй Нью-Йорка / Daily Star
У Нью-Йорку хуліган в масці Путіна виліз на знамениту статую «Бик, який атакує», покриту кольоровими фалоімітаторами.
Відповідні фото опублікувало видання Daily Star.
Daily Star
Daily Star
Журналісти припустили, що цей "перфоманс" відсилає до фотографії президента Росії Володимира Путіна, на якій він зображений без сорочки верхи на коні.
NYPD just invited me into the 1st precinct on Monday to receive a summons for my work as Putin on the Wall Street Charging Bull. I assume that's some kind of award? pic.twitter.com/lyohArOeJe— Jeff Jetton (@JeffreyJetton) 18 липня 2018 р.
Видання зазначає, що інцидент стався після зустрічі Путіна з президентом США Дональдом Трампом, за яку останнього розкритикувало багато світових ЗМІ.
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