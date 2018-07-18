"Путіна" в США посадили на бика, заліпленого десятками різнобарвних фалоімітаторів (фото)

Журналісти припустили, що цей "перфоманс" відсилає до фотографії президента Росії Володимира Путіна, на якій він зображений без сорочки верхи на коні.

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