Путін пояснив свої фото у напівоголеному вигляді

На сайті Кремля неодноразово публікувалися фото Путіна з голим торсом.

Президент Росії Володимир Путін пояснив появу своїх фотографій з голим торсом, зазначивши, що під час відпочинку не вважає за потрібне ховатися за кущами.

Читайте такожРосійський філософ: у біографії Путіна говориться, що Бог двічі не пустив його на Афон

У ході інтерв'ю австрійському телеканалу ORF журналіст поцікавився, звідки з'являються фотографії російського президента "у напівголому вигляді", які робляться не туристами або папараці і публікуються, зокрема, на сайті Кремля, передає РИА Новости.

"Ви сказали "у напівголому". Слава богу, не в голому". Якщо я відпочиваю, то не вважаю за потрібне ховатися за кущами і нічого в цьому поганого не бачу", — сказав Путін.

Як повідомляв УНІАН, російський президент Володимир Путін взяв коротку відпустку і разом з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу вирушив у Туву.

Через деякий час у мережі з'явилася порція знімків Путіна з голим торсом. Звичайно ж, користувачі соцмереж одразу ж відреагували на це.