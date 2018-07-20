"Ну, як зазвичай": у Харкові оконфузилися з табличкою на пам'ятнику Людмилі Гурченко (фото)

У нижній частині пам'ятника – скульптури 15 персонажів шести фільмів за участю Людмили Гурченко.

На табличці пам'ятника актрисі Людмилі Гурченко, відкритому в Харкові, припустилися помилок.

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Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат облради Дмитро Булах. За його словами, на табличці припустилися помилок у слові скульптура й прізвищі Скоробагач.

"Ну, як зазвичай. СкулпЬтура вийшла на славу. Ну, і Володимир Іванович СкоробОгач може подобидеться. Чи ні", - написав депутат.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 19 липня, у сквері на вулиці Трінклера в центрі Харкова відбулося відкриття пам'ятника актрисі Людмилі Гурченко.

Висота монумента - понад 7,5 метрів. У нижній частині пам'ятника – скульптури 15 персонажів шести фільмів за участю Людмили Гурченко. Можна упізнати героїв кінострічок «Вокзал для двох», «Любов і голуби», «Карнавальна ніч», «Рецепт її молодості». Над ними височить скульптура самої актриси.