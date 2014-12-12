Російського кота, який наїв морепродуктів в магазині на 20 тисяч гривень, готовий прихистити театр Куклачова

Про це повідомив художній керівник театру Дмитро Куклачов, передає ТАСС.

"Якщо кіт знайдеться, готовий заплатити 60 тисяч рублів і забрати собі кота, щоб він жив в достатку і радував глядачів своїм мистецтвом. Його здібності можна використовувати у виставі, у мене є номер, де кіт вибігає і краде у клоуна сосиски. Можна поміняти сосиски на рибу, і кіт буде чудово справлятися зі своїм обов'язком", - сказав Куклачов.

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В аеропорту Владивостока ведеться розслідування за фактом інциденту з котом, який забрався у вітрину магазину і поласував делікатесами, заподіяний збиток оцінюється в розмірі 60 тисяч рублів (майже 20 тисяч гривень). За даними камер відеоспостереження, рудий кіт потрапив у магазин до закриття, а після опинився замкненим. Як він потрапив у вітрину з копченостями, невідомо.