Директор дитсадка втратила роботу через танці на пілоні 1 вересня (відео)

Адміністрація дитсадка покликала на 1 вересня танцівницю на пілоні.

Директора китайського дитячого садка в місті Шеньчжень звільнили після того, як вона запросила на 1 вересня танцівницю на пілоні.

Так, на сцену вийшла дівчина і виконала танець на пілоні, повідомляє видання The Telegraph.

Читайте такожСтриптиз для "леді Ю": перед Тимошенко роздягнувся чоловік (відео)

Американський журналіст Майкл Стандаерт, який був у той день у дитячому садку, зняв танці на відео.

"Діти сприймають це простіше, вони не подумають про це (танці) з такими думками. Вони просто подумають, що це приголомшливо, коли хтось може літати на такому пілоні", - розповіла директор дитсадка Лай Ронг і додала, що її кар'єра "зруйнована після 5-хвилинного виступу".

Ролик став вірусним у соціальних мережах, після інциденту директора закладу звільнили.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня п'яна слідчий в Одесі влаштувала ДТП і показала стриптиз.