Директор дитсадка втратила роботу через танці на пілоні 1 вересня (відео)
Директора китайського дитячого садка в місті Шеньчжень звільнили після того, як вона запросила на 1 вересня танцівницю на пілоні.
Так, на сцену вийшла дівчина і виконала танець на пілоні, повідомляє видання The Telegraph.
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Американський журналіст Майкл Стандаерт, який був у той день у дитячому садку, зняв танці на відео.
"Діти сприймають це простіше, вони не подумають про це (танці) з такими думками. Вони просто подумають, що це приголомшливо, коли хтось може літати на такому пілоні", - розповіла директор дитсадка Лай Ронг і додала, що її кар'єра "зруйнована після 5-хвилинного виступу".
Ролик став вірусним у соціальних мережах, після інциденту директора закладу звільнили.
Як повідомляв УНІАН, на початку серпня п'яна слідчий в Одесі влаштувала ДТП і показала стриптиз.
Who would think this is a good idea? We're trying to pull the kids out of the school and get our tuition back. They wouldn't give us the number of the company that owns the school, but looking into that. pic.twitter.com/vEdIhuq774— Michael Standaert (@mstandaert) September 3, 2018