З'явилися фото загадкового австрійського кенгуру
03:28, 06 вересня 2018Курйози
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Відзначається, що поліція зв'язалася з власниками зоопарків, розташованих в окрузі, однак ніхто не заявив про зникнення кенгуру.
REUTERS
В Австрії місцеві жителі виявили біля дороги кенгуру.
Як повідомляє ORF.at з посиланням на очевидців, досить великий кенгуру сидів на галявині між дорогою й лісом.
«На галявині сидів справжній живий кенгуру», — підтвердила місцева мешканка.
Відзначається, що поліція зв'язалася з власниками зоопарків, розташованих в окрузі, однак ніхто не заявив про зникнення кенгуру. За даними видання, місцева влада «в розгубленості» і не розуміє, звідки взялося тварина.
Як повідомляв УНІАН, вперше самотнього кенгуру на півночі Австрії помітили на початку вересня 2018 року - для європейської гірської країни ці тварини є зовсім нетиповими.
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