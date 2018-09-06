З'явилися фото загадкового австрійського кенгуру

Відзначається, що поліція зв'язалася з власниками зоопарків, розташованих в окрузі, однак ніхто не заявив про зникнення кенгуру.

В Австрії місцеві жителі виявили біля дороги кенгуру.

Як повідомляє ORF.at з посиланням на очевидців, досить великий кенгуру сидів на галявині між дорогою й лісом.

«На галявині сидів справжній живий кенгуру», — підтвердила місцева мешканка.

Відзначається, що поліція зв'язалася з власниками зоопарків, розташованих в окрузі, однак ніхто не заявив про зникнення кенгуру. За даними видання, місцева влада «в розгубленості» і не розуміє, звідки взялося тварина.

Як повідомляв УНІАН, вперше самотнього кенгуру на півночі Австрії помітили на початку вересня 2018 року - для європейської гірської країни ці тварини є зовсім нетиповими.