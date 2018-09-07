Чіпляв шаблю на дітородний орган: Наливайченко розповів, як СБУ документувала дивацтва прокурора-хабарника (відео)

За словами екс-голови Служби безпеки, будь-яку інтернет-переписку можна скачати і розшифрувати

Колишній глава СБУ Валентин Наливайченко розповів про один з епізодів своєї роботи в Службі безпеки. Працюючи над розслідуванням щодо корумпованого прокурора, правоохоронці задокументували у тому числі і його специфічні захоплення.

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«Документують корумпованого прокурора. Це небезпечно. Але цей корумпований прокурор захоплюється тим, що вдома бере шаблю, і в тому числі, серед іншого, чіпляє її на свій статевий орган. Ось який сенс, і яка користь від того, що це задокументовано? Я сказав, вирізайте таке. Нікому не показуйте, і самі не дивіться», – розповів Наливайченко в інтерв'ю «Стране».

За його словами, будь-яке листування з будь-якого ресурсу можна скачати і розшифрувати, але він сам у підлеглих цього ніколи не просив. Більше того, попереджав, що особисті листування треба вирізати, оскільки жодного значення для кримінальної справи вони не мають.

Валентин Наливайченко також розповів, що українські політики та їх близькі регулярно звертаються за допомогою до ворожок, шаманів та астрологів, а Служба безпеки співпрацює з фахівцями, здатними на відстані визначати настрої та думки людей.