Зловмисник у Києві переплутав і спалив не те авто, яке йому "замовили"

Правопорушник погодився підпалити автомобіль місцевого мешканця на прохання знайомого, який хотів помститися своєму кривднику.

На вулиці Регенераторній у Києві патрульні затримали чоловіка, який підпалив машину та намагався втекти на таксі.

Патрульні затримали підпалювача, а на місце викликали пожежників та повідомили про подію у територіальне управління поліції. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Як з'ясувалось, правопорушник погодився підпалити автомобіль місцевого мешканця на прохання знайомого, який хотів помститися своєму кривднику. Чоловік направився на стоянку виконувати "замовлення", однак переплутав автівку.

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"Зловмисник підклав під автомобіль піротехніку та підпалив її, а після викликав таксі і намагався поїхати. Проте його вчасно помітили патрульні, які завадили втекти та затримали на місці. Чоловік зізнався, що підпалив машину на прохання товариша. Під час поверхневого огляду ми виявили предмет, схожий на гранту РГД-5, та запал до неї: небезпечні предмети вилучили та направили на експертизу", - повідомив начальник Дніпровського УП ГУНП у Києві Олександр Кузьмін.

Затриманий – місцевий житель, 1987 року народження, раніше судимий за зберігання наркотиків та крадіжку. Розпочате провадження за статтями умисне пошкодження майна та незаконне поводження з боєприпасами. Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі. Затриманий підклав під машину піротехнику, а з собою мав бойову гранату.