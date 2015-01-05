У столиці Непалу з'являться автобусні маршрути для жінок

Мікроавтобуси, призначені виключно для обслуговування жінок, виходять на міські маршрути у столиці Непалу Катманду, повідомляє BBC.

Місцева влада вважає, що така транспортна послуга допоможе скоротити число сексуальних домагань у переповнених автобусах.

Глава компанії, що відповідальна за запуск "жіночих маршрутів", заявив, що тепер жінки відчуватимуть себе у громадському транспорті в безпеці.

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Чотири мікроавтобуси, що розраховані на 17 осіб, їздитимуть за ключовими столичним напрямами в години пік.

За даними дослідження Світового банку, близько чверті молодих жінок у Непалі в 2013 році піддавалися сексуальним домаганням в транспорті.