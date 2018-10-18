У Британії блондинка не змогла пройти пробу на алкотестері через занадто великі губи (фото)

Дівчину звинуватили в спробі уникнути покарання.

У британському місті Манчестер 20-річна візажистка Скарлетт Гаррісон відмовилася давати пробу на алкотестер, заявивши, що не може цього зробити через занадто великі губи.

Як повідомляє Metro, поліцейські зупинили дівчину за перевищення швидкості і запідозрили, що вона знаходиться у стані алкогольного сп'яніння. Їй запропонували "дунути в трубочку", щоб перевірити вміст алкоголю в організмі.

Дівчина чотири рази спробувала пройти пробу, після чого заявила, що не може належним чином обхопити трубку через занадто великі губи.

Поліцейські подумали, що Гаррісон просто намагається втекти від відповідальності, дівчина ж стверджувала, що не може здати зразок "з медичних причин".

Гаррісон звинуватили у спробі уникнути покарання. Суд заборонив їй водити машину протягом 16 місяців і наказав заплатити 310 фунтів штрафу.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Дніпра патрульні ганялися за п'яним "шумахером" на ВАЗі.