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У Британії блондинка не змогла пройти пробу на алкотестері через занадто великі губи (фото)

17:24, 18 жовтня 2018
Курйози
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Блондинка не змогла дунути в трубку алкотестера через занадто великі губи / фото Facebook

У британському місті Манчестер 20-річна візажистка Скарлетт Гаррісон відмовилася давати пробу на алкотестер, заявивши, що не може цього зробити через занадто великі губи.

Як повідомляє Metro, поліцейські зупинили дівчину за перевищення швидкості і запідозрили, що вона знаходиться у стані алкогольного сп'яніння. Їй запропонували "дунути в трубочку", щоб перевірити вміст алкоголю в організмі.

Дівчина чотири рази спробувала пройти пробу, після чого заявила, що не може належним чином обхопити трубку через занадто великі губи.

фото Facebook

Поліцейські подумали, що Гаррісон просто намагається втекти від відповідальності, дівчина ж стверджувала, що не може здати зразок "з медичних причин".

Гаррісон звинуватили у спробі уникнути покарання. Суд заборонив їй водити машину протягом 16 місяців і наказав заплатити 310 фунтів штрафу.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Дніпра патрульні ганялися за п'яним "шумахером" на ВАЗі.

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Теги: #Британія#п'яний водій