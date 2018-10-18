У центрі Дніпра патрульні ганялися за п'яним "шумахером" на ВАЗі (фото, відео)

Гонитва за порушником тривала годину. Зупинили його за допомогою ще кількох екіпажів поліції.

У Дніпрі патрульні поліцейські ганялися по центру міста за п'яним водієм цілу годину.

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Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Дніпра. Зокрема, вночі 17 жовтня на проспекті Яворницького патрульні помітили автомобіль ВАЗ, який їхав досить невпевнено. Поліцейські вирішили зупинити водія, однак той, замість гальмування, почав прискорювати рух і їхати від патрульних. Цілу годину тривала гонитва за порушником, якого спіймали тільки за допомогою ще декількох екіпажів в селищі Спаське. Водій, кинувши машину, спробував втекти від правоохоронців, проте його швидко наздогнали.

Виявилося, чоловік тікав не просто так: у нього були явні ознаки алкогольного сп'яніння. Коли він пройшов тест Драгера, то прилад показав 0,81 проміле алкоголю в крові.

Патрульні склали протокол за ст. 130 КУпАП ("керування транспортним засобом у стані сп'яніння"), а також за ст. 122-2 КУпАП ("невиконання вимог про зупинку") та постанову за ст. 126 КУупАП ("керування транспортним засобом без відповідних документів").