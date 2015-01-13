У Саудівській Аравії богослов заборонив ліпити сніговиків

Як написав на одному з релігійних сайтів шейх Мухаммад Салех аль-Мунадджид, робити сніговика означає створювати подобу людини, а це заборонено відповідно до ісламу суворої консервативної версії, прийнятої в Саудівській Аравії, повідомляє Радіо свобода.

Робити людські постави зі снігу, навіть у вигляді гри чи розваги, не дозволено, а Господь дав людям досить можливостей створювати образи того, що не має душі – дерев, кораблів, плодів, будівель тощо, написав шейх у відповідь на запитання, чи можуть батьки-мусульмани дозволяти дітям робити сніговики.

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Саудівська Аравія відома як жарка переважно пустельна країна, але цими днями, коли Близький Схід охоплений впливом холодного повітря, височини у саудівській провінції Табук біля кордону з Йорданією вкриті снігом.