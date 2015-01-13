У Саудівській Аравії богослов заборонив ліпити сніговиків
Один із відомих богословів із Саудівської Аравії оголосив релігійний припис про заборону робити сніговики, які, за його словами, суперечать вченню ісламу.
Як написав на одному з релігійних сайтів шейх Мухаммад Салех аль-Мунадджид, робити сніговика означає створювати подобу людини, а це заборонено відповідно до ісламу суворої консервативної версії, прийнятої в Саудівській Аравії, повідомляє Радіо свобода.
Робити людські постави зі снігу, навіть у вигляді гри чи розваги, не дозволено, а Господь дав людям досить можливостей створювати образи того, що не має душі – дерев, кораблів, плодів, будівель тощо, написав шейх у відповідь на запитання, чи можуть батьки-мусульмани дозволяти дітям робити сніговики.
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Саудівська Аравія відома як жарка переважно пустельна країна, але цими днями, коли Близький Схід охоплений впливом холодного повітря, височини у саудівській провінції Табук біля кордону з Йорданією вкриті снігом.