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У мережі знайшли двійника Путіна (фото)

10:12, 25 жовтня 2018
Курйози
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Знімок набрав майже 1,5 млн лайків / фото instagram.com/9gag

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Це - 55-річний фермер-холостяк Ло Юаньпін. Він живе в селі Лунцзюй, передає 9gag.

Зазначається, що через схожість з главою РФ чоловіка запрошували на телебачення, проте це не вплинуло на його матеріальне становище.

Раніше політтехнолог Олексій Голобуцький зазначив, що в окупованому Криму "засвітилися" "два різні" Путіни.

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Теги: #Путін#фото#двійники Путіна