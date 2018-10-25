У мережі знайшли двійника Путіна (фото)

У мережі показали чоловіка, схожого на Путіна.

На розважальному порталі показали "китайського Володимира Путіна". Чоловік схожий на президента Росії.

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Це - 55-річний фермер-холостяк Ло Юаньпін. Він живе в селі Лунцзюй, передає 9gag.

Зазначається, що через схожість з главою РФ чоловіка запрошували на телебачення, проте це не вплинуло на його матеріальне становище.

Раніше політтехнолог Олексій Голобуцький зазначив, що в окупованому Криму "засвітилися" "два різні" Путіни.