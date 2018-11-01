Пес Чарлі під час полювання підстрелив із рушниці свого господаря

Господар пса заявив, що пробачив Чарлі і не тримає на нього зла.

У США собака підстрелила свого господаря на полюванні.

Інцидент стався в окрузі Дона-Ана, штат Нью-Мехіко. Про це повідомив інформаційний портал KRQE.

74-річний мисливець Сонні Гілліган (Sonny Gilligan) сидів у вантажівці разом з трьома собаками: Чарлі, Ковбоєм і Скубі. Тварини знаходилися на задньому сидінні, там же лежала рушниця. Чарлі випадково натиснув на спусковий гачок, куля пройшла через водійське сидіння і вп'ялася мисливцеві в спину. Незважаючи на сильний біль, він зміг викликати рятувальників. Ті негайно госпіталізували чоловіка.

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Син потерпілого Марк зазначив, що, якби допомога не прибула вчасно, його батько був би мертвий. Він пояснив, що Сонні часто бере собак на полювання на американських зайців. Нерідко чоловік одразу ж згодовує всю здобич псам.

Сонні відразу ж заявив, що пробачив Чарлі і не тримає на нього зла. «Він балує своїх собак. Кличе їх своїми хлопчиками. Він обожнює тварин», — зазначив Марк.

Після інциденту всіх трьох собак доставили в місцевий притулок. Їх господар у цей момент перебував у критичному стані, тим не менш, його головною турботою було звільнити вихованців із «собачою в'язниці», чим він і наказав зайнятися синові. Лікарі називають стан Сонні стабільним, його перевели з реанімації у звичайну палату.