Скотленд-Ярд випустить під своїм брендом одяг та іграшки, щоб підзаробити

При цьому в лондонській поліції підкреслюють, що не мають наміру випускати одяг, схожий на форму лондонських поліцейських.

Щоб поправити скрутне фінансове становище і залучити додаткові кошти, поліція Лондона вирішила почати продаж товарів під брендом Скотленд-Ярд.

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Поліція Лондона сподівається наслідувати успішний приклад поліції Нью-Йорка, яка випускає сувенірну продукцію вже більше 15 років, повідомляє Бі-бі-сі. Кошти повинні допомогти залатати дірки в бюджеті Скотленд-Ярду. За розрахунками мерії Лондона, столичної поліції необхідно знайти $418 млн до квітня 2021 року.

Мова йде про випуск брендованого одягу, іграшок, настільних ігор, канцтоварів, товарів для дому і туристичних сувенірів. При цьому в лондонській поліції підкреслюють, що не мають наміру випускати одяг, схожий на форму лондонських поліцейських. Там також відзначили, що незважаючи на те, що товари будуть випускатися іншими фірмами, останнє слово у тому, що стосується дизайну продукції, завжди буде за Скотленд-Ярдом.

Товари від поліції Лондона з'являться на прилавках магазинів після того, як Скотленд-Ярд остаточно визначиться з логотипом. Столична поліція вже уклала контракт з відомим брендинговим агентством, компанією The Point.1888, яка працювала в тому числі з галереями Тейт у Лондоні.

Керуючий директор агентства Уїлл Стюарт підкреслив: "Я виріс в Лондоні. Для мене велика честь допомагати збирати гроші для поліцейських мого рідного міста". За його словами, бренди служби столичної поліції Лондона (Metropolitan Police Service) і Скотленд-Ярду мають високу ступінь впізнаваності, а значить, і великий потенціал продажів.

При цьому у ідеї є і супротивники. Голова Федерації столичної поліції Кен Марш назвав ініціативу абсурдною. За його словами, люди навряд чи захочуть ходити в одязі з написом Скотленд-Ярд.

Служба столичного транспорту нещодавно запустила схожий проект з брендом Adidas. Вони створили кросівки, на яких зображено логотип лондонської підземки і схема однієї з гілок лондонського метро. У комерційному департаменті метро заявили, що проект приніс значні кошти, які підуть на модернізацію транспортної системи.