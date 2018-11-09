Прес-секретар ГПУ заявив, що у нього вкрали бутерброди

Лисенко зазначив, що не ображений на злодія.

У прес-секретаря Генеральної прокуратури України Андрія Лисенка невідомі у метро вкрали із сумки бутерброди.

Про це Лисенко розповів на своїй сторінці у Facebook.

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"Сьогодні вранці в метро у мене хтось з сумки поцупив бутерброди. Може це комусь врятує життя. Взагалі не ображений", - написав прес-секретар ГПУ.

У комментарях під постом розвернулася бурна дискусія про те, з чим були бутерброди. Дехто припустив, що вони були з ікрою, однак перекус Лисенка виявився доволі тривіальним: батон, ковбаса та сир.

Крім того коментатори висували версії, хто саме міг поцупити у Лисенка їжу. Були припущення, що це зробили роми або голодні безхатьки, однак сам Лисенко припустив, що це могли бути студенти, що вчаться на Печерську.

Також коментатори згадували випадки, коли у них крали їжу. У когось це була випічка, а у когось навіть банка супу.

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