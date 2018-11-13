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Діти, які вперше побачили сніг, стали зірками інтернету (відео)

10:40, 13 листопада 2018
Курйози
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Ролик в мережі розмістила канадська волонтер / скріншот

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Ролик в мережі розмістила канадська волонтер, яка займається цією сім'єю, передає ТСН.

Четверо дітей з мамою жили в Еритреї і були змушені тікати від війни. Кілька років родина жила в притулку для біженців у Судані, поки їх не забрали до Канади. Зараз вони живуть у волонтерів, які допомагають мігрантам пристосуватися до нового життя.

Як повідомляв УНІАН, у Львові грабіжник ховався від поліцейських на дереві.

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Теги: #діти#сніг