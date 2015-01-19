У Росії дівчина втекла напередодні весілля, вкравши у нареченого понад 1,6 тисяч доларів

До п'яти років позбавлення волі загрожує нареченій, яка втекла напередодні весілля з-під вінця з 105 тис. рублів (приблизно 1,6 тисяч доларів по курсу НБУ - прим. УНІАН), повідомили в понеділок ТАCС у правоохоронних органах Хакасії.

До поліції звернувся наречений.

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Він розповів, що познайомився з дівчиною у соціальній мережі. Вона переїхала до нього у Чорногорськ з Красноярського краю. Готуючись до весілля, наречений взяв кредит, передавши нареченій 105 тисяч рублів на покупку весільної сукні і прикрас. Незабаром дівчина зникла разом з грошима.

Поліцейські знайшли її 18 січня у місті Назарова Красноярського краю. Свій вчинок дівчина пояснила тим, що дуже потребувала грошей.

Поліцейські не стали затримувати її, проте зобов'язали за першою вимогою з'явитися в Чорногорськ для дачі свідчень у кримінальній справі, порушеній стосовно неї за статтею 159 КК РФ "Шахрайство".