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Мережу "підірвало" відео із заповзятою черепахою

14:50, 15 листопада 2018
Курйози
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Черепаха довго не здавалася. Зазвичай самці борються один з одним за самок або щоб продемонструвати власну перевагу.

Раніше мережу сколихнуло відео черепахи-паркурщика, яка без особливих зусиль перелазить метровий паркан, що опинився у неї на шляху. Ролик набрав понад десять мільйонів переглядів.

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Теги: #курйози#відео#черепаха