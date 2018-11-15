Мережу "підірвало" відео із заповзятою черепахою
14:50, 15 листопада 2018Курйози
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Черепаха вдалася до боротьби із самою собою.
У Мережі набирає популярність відео, на якому черепаха бореться із власним віддзеркаленням
Безуспішну боротьбу черепахи з власним віддзеркаленням, за даними ЗМІ, зняв господар тварини у китайській провінції Хейлунцзян.
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Черепаха довго не здавалася. Зазвичай самці борються один з одним за самок або щоб продемонструвати власну перевагу.
Раніше мережу сколихнуло відео черепахи-паркурщика, яка без особливих зусиль перелазить метровий паркан, що опинився у неї на шляху. Ролик набрав понад десять мільйонів переглядів.
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