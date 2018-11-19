Трамп розсмішив фінів, похваливши їх за прибирання лісу граблями

Фіни відповіли іронічними фото на слова Трампа.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що ніколи не говорив президенту США Дональду Трампу, що в скандинавській країні граблями розчищають ліс від листя і бур'янів, щоб не допустити пожеж.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Politico.

Трамп в суботу відвідав штат Каліфорнія, де борються з найбільшими в історії лісовими пожежами. Він заявив, що основною причиною пожеж є погане управління лісовими територіями.

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"Подивіться на інші країни, вони це роблять інакше. Я був з президентом Фінляндії, і він мені сказав: "У нас все по-іншому... ми лісова країна". І вони проводять багато часу з граблями, розчищаючи все і роблячи інші справи, і у них немає проблем", - сказав Трамп.

Але президент Фінляндії сказав у неділю, що не обговорював розчищення лісів під час короткої зустрічі з Трампом в Парижі в минулі вихідні.

"Я згадав, що Фінляндія - це земля, покрита лісами, і у нас також є хороша система моніторингу лісів", - сказав Нііністьо, додавши, що він нагадав Трампу: "Ми дбаємо про наші ліси".

Only you can prevent forest fires. Only you. #RakingAmericaGreatAgainpic.twitter.com/dRPeOTfUe5 — Pandora Boxx (@ThePandoraBoxx) November 18, 2018

Після заяви Трампа жителі Фінляндії стали розміщувати в Twitter фотографії того, як вони нібито розчищають місцевий ліс.