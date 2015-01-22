Через рідкісну аномалію американка позбавлена почуття страху

Одного разу її сильно побили, але і тоді жінка не злякалася. А при зустрічі з отруйною змією їй доводиться стримуватися, щоб не доторкнутися до неї з чистої цікавості, розповідає meddaily.ru за інформацією The Daily Mail.

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Даний випадок досліджували співробітники Університету Айови. При опитуванні з'ясувалося, що жінка навіть не уявляє, що таке страх. Вона не пам'ятає випадки, коли вона лякалася за винятком одної події в дитинстві. У неї проявилися симптоми рідкісного захворювання Урбаха-Віті, від якого ліків немає. Через цей розлад частина мозку твердне і відбувається руйнування тканин мигдалеподібного тіла. До зовнішніх симптомів захворювання відносяться: хрипкий голос, рубці на шкірі, папули навколо очей.

Також в мозку накопичується кальцій, викликає твердіння. У підсумку почуття страху зникає, адже мигдалеподібне тіло не працює нормально. Зазвичай у небезпечних ситуаціях ця зона посилає тілу певні сигнали. В результаті частішає серцебиття, долоні пітніють. В випадку, описаному вище, жінка нічого не боїться, але може розпізнавати вираження переляку інших.

При цьому вона відчуває радість, смуток, гнів і інші емоції. До речі, вченим вдалося один раз викликати в неї почуття страху, змусивши її вдихнути вуглекислий газ (його мигдалеподібне тіло розпізнає як ознаку удушення). Хоча ця реакція була непередбачуваною. У світі відомо лише про 400 подібних випадків. І ліків від захворювання немає.