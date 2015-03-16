Росіянин зняв на відео кілометрову калюжу в Самарі
14:56, 16 березня 2015Курйози
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Користувачі зазначають, що восени дорогу ремонтували.
Кілометрова калюжа в Самарі / скріншот
Безпілотний квадрокоптер зняв вид на найдовшу калюжу Самари (РФ). Відео виклав користувач Олександр Карягін в YouTube.
Як пояснює автор відео, це ділянка вулиці Карла Маркса в індустріальному районі міста, повідомляє Дождь.
«Найдивніше, що з осені на всій цій ділянці дорогу відремонтували», - відзначає один з коментаторів. «А тут вирішив проїхати на тому тижні, і просто *** (дуже сильно здивувався - ред). Узбіччя не видно, пливеш як на кораблі».
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На Youtube можна знайти аналогічне відео, датоване минулим і позаминулим роком, тобто ця дорога перетворюється на річку кожної весни.
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