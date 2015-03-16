Росіянин зняв на відео кілометрову калюжу в Самарі

Безпілотний квадрокоптер зняв вид на найдовшу калюжу Самари (РФ). Відео виклав користувач Олександр Карягін в YouTube.

Як пояснює автор відео, це ділянка вулиці Карла Маркса в індустріальному районі міста, повідомляє Дождь.

«Найдивніше, що з осені на всій цій ділянці дорогу відремонтували», - відзначає один з коментаторів. «А тут вирішив проїхати на тому тижні, і просто *** (дуже сильно здивувався - ред). Узбіччя не видно, пливеш як на кораблі».

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На Youtube можна знайти аналогічне відео, датоване минулим і позаминулим роком, тобто ця дорога перетворюється на річку кожної весни.