Єгиптянка, яка 43 роки перевдягалася в чоловіка заради роботи, отримала нагороду за «ідеальне материнство»

Овдовівши за кілька місяців до пологів, жінка залишилася без засобів до існування і була змушена щодня носити чоловічий одяг, щоб заробити гроші на утримання дитини, передає Lenta.ru із посиланням на Al-Arabiya News.

Їй доводилося робити це через те, що в Єгипті довгий час було не прийнято наймати жінок на роботу.

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У різні роки 64-річна єгиптянка працювала, вантажником цегли і цементу, а також займалася будівництвом. «Щоб захистити себе від косих поглядів і не бути мішенню традицій, я вирішила одягатися в чоловіче вбрання і працювати у сусідніх містах, де мене ніхто не знав», - розповіла жінка.

Щоб виглядати як чоловік, Сіса Абу Даух одягає галабею (довге чоловіче вбрання із широкими рукавами - ред.). На голові вона носить білий тюрбан, на ногах - чоловічі черевики.

Останні кілька років Сіса Абу Даух чистить взуття у Луксорі. Її донька Худа зазначила, що її мати досі забезпечує їхню сім'ю. «Кожного дня вона прокидається о 6 ранку і йде до залізничної станції, де чистить взуття. Через вік інструменти, необхідні для роботи, приношу їй я», - розповіла Худа.

Нагадаємо, у листопаді 2013 року УНІАН повідомляв, що за результатами дослідження британського благодійного фонду Thomson Reuters Foundation Єгипет був названий мусульманською державою, де до жінок ставляться найгірше. Зокрема, тут поширене обрізання для жінок без медичних показів. Жертвами цього обряду, як пишуть автори, стали понад 27 мільйонів єгиптянок.