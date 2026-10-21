Росія вдарила по енергетиці Києва та трьох областей: що зі світлом

В окремих регіонах діють графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.

Росія 21 жовтня атакувала енергетичну інфраструктуру Києва та Київської, Волинської й Одеської областей. Нові знеструмлення також зафіксовано у Запорізькій, Харківській і Херсонській областях. Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.

"Цієї ночі та вранці Росія знову завдала ударів по енергетичній інфраструктурі. Під атаками опинилися об’єкти у м.Києві, Київській, Волинській та Одеській областях. На жаль, внаслідок цих ударів частина українських родин залишилася без електропостачання", - сказав Некрасов.

За його словами, після попередніх атак на енергетичну інфраструктуру також тривають відновлювальні роботи на Тернопільщині та Хмельниччині. Енергетикам вдалося заживити більшу частину споживачів знеструмлених внаслідок атак.

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Некрасов зазначив, що складною залишається ситуація і в прифронтових та прикордонних регіонах. Через постійні обстріли та бойові дії є нові знеструмлення у Запорізькій, Харківській та Херсонській областях.

"Через мережеві обмеження, спричинені російськими атаками, сьогодні в окремих регіонах діють графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу", - повідомив заступник міністра.

При цьому в "Укренерго" додали, що сьогодні до кінця доби вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень (обсягом до 2 черг) для всіх категорій споживачів.

У компанії також закликали українців обмежити користування потужними електроприладами з 16:00 до 22:00.

Ситуація в енергосистемі України – останні новини

Як писав УНІАН, 21 жовтня внаслідок атаки російських окупантів у частині Оболонського, Шевченківського та Святошинського районів були застосовані екстрені відключення електроенергії. Також аварійні відключення фіксувались у Бучанському районі Київської області.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповідав, що найбільш небезпечним містом взимку буде столиця, яка має суттєвий дефіцит власної генерації електроенергії.

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