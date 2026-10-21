У Чорнобилі помітили рись: дослідники пояснили, чому восени це велика рідкість

Цей звір полює переважно із засідки, покладаючись на тишу й ефект несподіванки.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику фотопастки зафіксували рись. Насправді це велика удача, оскільки восени помітити цього хижака майже неможливо.

За словами фахівців, природні здібності цього звіра не дають жодних шансів на зустріч з ним у дикій природі.

"Рись в осінньому лісі помітити непросто. Її плямиста шерсть допомагає маскуватися серед дерев і опалого листя, а гострий слух і чудовий зір роблять її вправною мисливицею. Восени шерсть рисі поступово стає густішою, готуючи її до зимових холодів, а широкі лапи з густим хутром допомагають пересуватися снігом", - розповіли дослідники установи.

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За словами науковців, цікаво, що рись полює переважно із засідки, покладаючись на тишу й несподіваність, а не на тривалу погоню.

"Побачити цю обережну лісову кішку в дикій природі - справжня удача, адже часто вона помічає нас значно раніше, ніж ми її", - наголошується у повідомленні.

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Як писав УНІАН, у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували журавлів сірих. Йшлося, що науковці установи під час експедиційного виїзду спостерігали за осінньою міграцією птахів та досліджували різноманіття місцевої орнітофауни. Зараз міграційні процеси набирають активності - заповідником переміщуються зграї птахів, які прямують до місць зимівлі. Особливу увагу дослідників привернули саме журавлі сірі, чия осіння міграція традиційно розпочинається саме в цей час. Під час спостережень на річці Прип’ять водно-болотних цих птахів було небагато. Водночас повсюди траплялися зграї баклана звичайного.

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