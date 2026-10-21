Booking.com назвав недооцінені міста, які стануть популярними серед туристів у 2027 році

Деякі з них розташовані в Європі.

Традиційно ближче до осені-зими багато профільних порталів і компаній оприлюднюють свої прогнози щодо найпопулярніших туристичних напрямків на наступний рік.

Найбільша у світі платформа з бронювання житла для туристів Booking.com також вирішила не відставати й представила свій рейтинг наймодніших міст у 2027 році.

У своєму щорічному дослідженні Travel Predictions компанія прогнозує, що у 2027 році подорожі перестануть слідувати звичним сценаріям.

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"Мандрівники дедалі частіше будуть відкриті до несподіванок, водночас відкриваючи в собі нові грані. Будь то поїздка, під час якої людина пробує щось абсолютно нехарактерне для себе (77%), вибір напрямку під впливом поточного емоційного стану (81%) чи заміна коктейлів на відвідування склепів – адже "паранормальний туризм" стає дедалі популярнішим (65%) – 2027 рік обіцяє зробити подорожі по-справжньому непередбачуваними", – зазначають у Booking.com.

10 найпопулярніших міст у 2027 році за версією Booking.com

Щоб визначити лідерів рейтингу, Booking.com опитав 28 230 дорослих респондентів із 33 країн, які планують поїздки (ділові або туристичні) у найближчі 12-24 місяці. Онлайн-опитування проводилося в липні-серпні 2026 року. До вибірки увійшли напрямки, що входять до топ-1000 за кількістю бронювань на Booking.com у період з 1 січня 2026 року по 30 червня 2026 року. Отриманий список було відсортовано за показником приросту (в річному обчисленні). Список напрямків було додатково скориговано для забезпечення географічного різноманіття.

Інші ідеї для подорожей у 2027 році

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше свій рейтинг найпопулярніших туристичних напрямків на 2027 рік представила пошукова система Skyscanner.

Також експерти компанії назвали найвигідніші для подорожей у 2027 році міста світу.

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