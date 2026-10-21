Не лише посилки: 'Укрпошта' запустила маркетплейс у своєму застосунку

На платформі представлені близько 10 млн товарів від продавців.

"Укрпошта" запустила "Укрпошта Маркет", де можна купувати товари безпосередньо в мобільному застосунку поштового оператора, повідомляє пресслужба компанії.

На платформі представлені близько 10 млн товарів від продавців Kasta. Серед них продукти харчування та напої, засоби догляду за собою, дитячі товари та продукція для тварин. Замовлення можна оплатити в застосунку й отримати з безкоштовною доставкою у відділенні "Укрпошти".

В "Укрпошті" зазначили, що війна змінює купівельні звички українців, зокрема через перебої в роботі торговельних центрів під час повітряних тривог. За даними компанії, у вересні тривоги забрали 30,8% робочого часу торговельних центрів. Тому люди дедалі частіше звертаються до онлайн-магазинів.

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"Поки що головна точка успіху Маркету – забезпечити українцям комфортну зиму (наскільки це можливо). А далі команда дивитиметься на запити клієнтів. Якщо потрібно буде більше бюджетних товарів – асортимент розширять", - додали в "Укрпошті".

"Укрпошта" - останні новини

23 вересня стало відомо, що міські відділення "Укрпошти" через постійні повітряні тривоги змінили порядок роботи. Таким чином першочергово оброблятимуть посилки на прийом та видачу.

Влітку повідомлялося, що "Укрпошта" підписала угоду з одним з найбільших маркетплейсів світу – Etsy, де продається понад 2 мільйони українських товарів.

Раніше компанія встановила спеціальні комірки швидкої видачі всередині відділень, щоб клієнти могли забрати посилку без очікування в загальній черзі до оператора.

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