Південна Корея депортувала російських спортсменів за зловживання алкоголем

За повідомленнями корейської поліції, пише ВВС Україна, спортсмени, які планували взяти участь у військово-спортивних іграх, порушили правила поведінки на борту літака.

За словами представника поліції, росіяни зловживали спиртними напоями і зухвало поводилися.

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Після того, як бортпровідник відмовився принести спортсменам ще алкоголю, вони встали з місць і заблокували прохід.

П'ятьом чоловікам і чотирьом жінкам були висунуті звинувачення у порушенні закону про авіаційну безпеку Південної Кореї.

Російська команда продовжить участь в іграх, однак через відсторонення цих дев'яти атлетів Росію представлять тільки вісім спортсменів.

VI Всесвітні військово-спортивні ігри пройдуть у Південній Кореї з 2 по 11 жовтня. У них візьмуть участь 9 тис. представників зі 110 країн світу. Від України участь візьмуть 65 армійських спортсменів.