Летіли 'Циркони' та 'Іскандери': Повітряні сили розповіли, скільки балістики вдалося збити

За попередніми даними, протиповітряною обороною збито/подавлено 160 цілей.

В ніч на 30 вересня Росія атакувала Україну протикорабельними ракетами Циркон/Онікс, балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 та 188 ударними БпЛА типу Shahed (86 із них - реактивні).

Про це повідомили Повітряні сили в Телеграм-каналі. "Основний напрямок удару - Київщина", - йдеться у повідомленні.

Військові зазначили, що Циркон/Онікс окупанти запустили із Курської області, балістичні ракети Іскандер-М/С-400 - із Воронезької та Брянської областей.

Відео дня

Також росіяни атакували Герберами, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, тимчасово окупований Донецьк, Гвардійське, Чауда – окупований Крим.

Там додали, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 160 цілей:

5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400/Циркон/Онікс

155 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях.

Атака на Київ та область

Ще з ночі російські окупанти масовано атакували Київ та область балістичними ракетами.

Наразі відомо, що в Києві в результаті ударів загинули 2 особи, ще 4 отримали поранення. На Київщині також є жертви та поранені.

Вас також можуть зацікавити новини: