У Фінляндії двокілограмовий лящ впав на будинок, пробивши черепицю

У фінському місті Састамала двокілограмовий лящ пробив черепицю на даху, впавши на житловий будинок з неба, повідомляє телерадіомовна компанія Yle.

Господар дому, ім'я якого не називається, розповів в ефірі місцевої радіостанції Radio Suomi, що почув що звук удару, а потім побачив з вікна, як щось звалилося з даху. Пізніше фін побачив, що це була велика риба. За словами чоловіка, її вага становила приблизно два кілограми.

Читайте такожВ Японії продали майже 200-кілограмового блакитного тунця за 37 тисяч доларів

На думку слухача, риба на даху явно не була помстою роздратованого сусіда, хоча цей варіант і був запропонований експертами. Вони також жартома припустили, що хороший метальник диска зміг би з пятидесятиметрової відстані закинути величезну рибу на дах, розбивши черепицю. Орнітолог Юха Лааксонен, однак, поклав край спекуляціям і підтвердив теорію, згідно з якою причиною ажіотажу стала саме скопа.

Десь у прибережних регіонах це міг би бути морський орел. Для птиці було великим розчаруванням упустити здобич, адже, швидше за все, вона несла її в гніздо пташенятам.

На думку фахівців, двокілограмова риба - це фактично максимум, який може підняти скопа. Зазвичай їх видобуток не перевищує за вагою кілограму.